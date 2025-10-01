В Челябинской области задержаны три подростка по подозрению в подготовке теракта

ФСБ России задержала трех несовершеннолетних жителей Челябинской области по подозрению в подготовке теракта на объекте транспортной инфраструктуры. Подростков выявили во время мероприятий против распространения деструктивных идей в интернете, сообщает Центр общественных связей ведомства.

Кроме того, силовики задержали пять человек, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. В домах задержанных изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений.

«Наряду с этим пресечена деятельность 59 администраторов каналов и чатов мессенджера Telegram, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию, в средствах связи которых обнаружены инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению взрывчатых веществ, а также переписка с зарубежными кураторами террористических организаций»,— сообщает ЦОС.

Всего ФСБ вместе с МВД, СКР и Росгвардией силовики «провели предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде» в отношении 325 администраторов и пользователей «деструктивных интернет-ресурсов» в 75 регионах России.

В отношении девяти человек возбуждены уголовные дела по фактам подготовки к теракту, участия в террористической организации, незаконного хранения взрывчатых веществ, публичных призывов к террористической и экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ). Кроме того, «решается вопрос о квалификации противоправной деятельности 58 пропагандистов и сторонников идеологии массовых убийств и суицида».