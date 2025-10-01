В Ровенском районе выявили нарушения при расходовании бюджетных средств

В Ровенском районе Саратовской области прокуратура в ходе проверки зафиксировала нарушения при расходовании бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Как выяснилось, министерство дорожного хозяйства Саратовской области и администрация Луговского муниципального образования заключили соглашение о предоставлении субсидий на капремонт, ремонт и содержание автодорог местного значения. Муниципалитет в рамках подписанного документа заключил два контракта на сумму свыше 5 млн руб. на ремонт дорог в селах Луговское и Мирное. При этом местные власти не предусмотрели в договорах выплату авансовых платежей в размере, не превышающем 30% от суммы контракта. Тем самым подрядчики испытали дополнительную финансовую нагрузку.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство по данному факту возбудило дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ. Главе Луговского муниципального образования вынесли предупреждение.

Павел Фролов