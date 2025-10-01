Полный ПИП БЦ

По данным «Ъ-Прикамье», группа «Развитие», купившая в начале года 22-этажный долгострой на ул. Екатерининской, 175, в Перми, планирует завершить его с помощью господдержки. Проект компании претендует на получение от краевых властей статуса «приоритетный инвестиционный» (ПИП). В достройку объекта и создание в нем делового центра девелопер вложит 628 млн руб. Помимо завершения здания компания обустроит общественное пространство в долине реки Данилихи. В группе «Развитие» планы достройки сооружения с помощью статуса ПИП подтверждают. Одни эксперты считают, что в административном здании, не обеспеченном сегодня парковкой, наиболее финансово привлекательным будет создание апартаментов. Другие указывают, что получение инвестором дополнительного участка в аренду позволить обустроить у БЦ парковку — неотъемлемый элемент офисных и торговых помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Группа «Развитие» планирует завершить недавно приобретенный недостроенный офисный комплекс на ул. Екатерининской, 175, с помощью механизма «приоритетный инвестпроект». Как рассказал «Ъ-Прикамье» источник на рынке недвижимости, инициатива компании будет рассматриваться 1 октября на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. В случае получения указанного статуса для достройки бизнес-центра «Развитие» сможет получить в аренду без торгов соседний с долгостроем земельный участок.

В завершение объекта девелопер готовится вложить 628 млн руб. На месте 22-этажного долгостроя компания рассчитывает создать общественно-деловое пространство площадью 15,9 тыс. кв. м. Прилегающую к зданию территорию благоустроят. Площадь участка под административным объектом составляет 4,1 тыс. кв. м, эта земля находится в собственности группы. По данным «Ъ-Прикамье», для реконструкции долгостроя девелопер просит предоставить ему в аренду соседнюю территорию площадью 0,19 га. Согласно публичной кадастровой карте, эта площадка имеет вид разрешенного использования под улично-дорожную сеть.

Проектирование бизнес-центра намечено на 2025–2027 годы, строительно-монтажные работы будут вестись в 2026–2030 годах. В 2027 году группа начнет благоустраивать окружающую территорию. Завершить проект девелопер рассчитывает в 2030 году. В качестве социальной инициативы «Развитие» готово обустроить общественное пространство в долине реки Данилихи. Суммарный объем поступлений в бюджеты разных уровней от реализации проекта в 2025–2045 годах оценивается в 594 млн руб. (федеральный, краевой и местный).

В СГ «Развитие» подтвердили, что проект по созданию делового центра на ул. Екатерининской, 175, действительно претендует на получение статуса «приоритетный инвестиционный». «Проект имеет высокую социальную и инфраструктурную значимость, поскольку направлен не только на создание новых коммерческих площадей, но и на благоустройство и озеленение центра города»,— подчеркнули в группе. Завершение известного в Перми долгостроя в компании расценивают также как комплексное преобразование территории, развивающее общественную инфраструктуру.

Незавершенное административное здание на ул. Екатерининской, 175, группа «Развитие» купила в начале 2025 года. Объект имеет долгую историю. В 2004 году по соглашению с мэрией ООО «ПО “Пермпромжилстрой”» взялось достроить дома разорившегося ООО «Поллукс». В качестве компенсации расходов компания получила право освоения участка по ул. Екатерининской, 175. Здесь планировалось возвести «Никитинский квартал» из трех жилых домов и административного здания. Строить жилье «Пермпромжилстрой» начал в 2008 году, а в 2013-м организацию признали банкротом. В 2021 году одно недостроенное нежилое здание продали на торгах за 77,7 млн руб. Максиму Филимонову, владельцу и гендиректору строительной фирмы «Квартал». Господин Филимонов собирался реконструировать долгострой в торгово-офисный центр, но в 2022 году скончался. Компания «Развитие», затем ставшая владельцем объекта, анонсировала его завершение. Там девелопер хотел запустить БЦ класса А с точками общепита, местами для занятий спортом и, возможно, апартаментами.

По словам гендиректора АН «Респект» Алексея Ананьева, важна стратегия обращения с комплексом, которую изберет новый собственник: будет это продажа или сдача помещений в аренду. Кроме того, пока неизвестна более детальная концепция будущего делового центра. Если здание площадью почти 16 тыс. кв. м станут сдавать в аренду, то объекту понадобится опытная управляющая компания. «Место для такого офисного здания не самое удачное: там нет деловой активности, потому что это жилой сектор. Условные покупатели или арендаторы помещений в этом здании будут понимать, что площадь комплекса почти в 16 тыс. кв. м — это очень много, а парковочных мест объекту, по крайней мере сейчас, не хватает. Наличие необходимого количества парковочных мест — это, наверно, самое главное требование для офисных и торговых помещений»,— пояснил эксперт. Перепрофилировать здание под размещение в нем апартаментов Алексей Ананьев считает наиболее продуктивным с точки зрения бизнеса, нежели использовать его под офисы или ТЦ. Собеседник добавил, что первые 4–5 этажей здания могут занять коммерческие площади, а выше можно разместить апартаменты.

Гендиректор УК «Труменс групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова позитивно оценила проект «Развития» по созданию делового центра на ул. Екатерининской. Госпожа Денисова выделила локацию размещения объекта, в которой немного бизнес-центров, но зато рядом достаточно административных объектов: это арбитражный суд, больницы, учебные заведения, а также жилые комплексы. «Если инициатору проекта удастся увеличить площадь земельного участка, то получится вместительный паркинг, а это одна из самых важных составляющих при выборе офиса для компании»,— обратила внимание гендиректор УК «Труменс групп». Елена Денисова также посоветовала при работе над планировочными решениями комплекса продумать создание гибких офисов (при необходимости их легко трансформировать), обустроить качественные места общего пользования, провести основные инженерные системы и подготовить уровень отделки «вайт бокс». Важно также, чтобы в деловом центре было как можно больше сервисов для арендаторов, таких как кафе, столовые, пекарня, продуктовый магазин, аптека, химчистка.

Евгения Ахмедова