Число самозанятых в Удмуртии выросло к августу на треть

Количество самозанятых в Удмуртии к августу достигло 112 тыс. человек, сообщили в региональном УФНС. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», это примерно на треть больше, чем годом ранее. В этом году суммарный доход плательщиков «Налога на профессиональный доход» (НПД) достиг 13,3 млрд руб. В бюджет республики самозанятые за указанный период уплатили более 580 млн руб. налогов.

«Среди наиболее востребованных видов деятельности самозанятых выделяются: IT-сфера, строительство и ремонт, маркетинг и реклама, пассажирские и грузовые перевозки, а также услуги маникюра и педикюра»,— говорится в сообщении. Всего плательщики НПД сформировали в этом году чуть более 13 млн чеков.

Режим НПД появился в 2019 году. Физлица платят 4% с доходов, юрлица и ИП — 6%. Других обязательных платежей нет. По данным налоговой, доход должен поступать от собственной деятельности, например оказание услуг, продажа товаров и сдача имущества в аренду, и не превышать 2,4 млн руб. Самозанятому не нужно сдавать отчетность и уплачивать страховые взносы. Всего в эксперименте с НПД за шесть лет приняли участие свыше 150 тыс. человек.