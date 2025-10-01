Глава СКР запросил доклад о расследовании дела о незаконных действиях мигранта в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с незаконными действиями мигранта. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что, по информации из соцсетей, в Самаре приезжая, ранее напавшая на мужчину с ножом, продолжает нелегальную торговлю. Следственные органы СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по факту хулиганства с угрозой применения насилия (п. а ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Заместитель прокурора Октябрьского района Самары отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Затем было отказано в обжаловании этого решения и. о. прокурора Октябрьского района и и. о. прокурора Самары. Материал проверки изъят из территориального отдела СУ СК России по Самарской области и передан в органы внутренних дел. Принятое решение обжаловано в прокуратуру Самарской области.

В соцмедиа размещены повторные публикации о незаконной торговле. В связи с этим следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности, допущенной сотрудниками администрации (ст. 293 УК РФ).

Руфия Кутляева