Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло на $20 млрд с начала года

Состояние российских миллиардеров с начала года увеличилось на $19,7 млрд. Об этом свидетельствует «Индекс миллиардеров» Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index). Он учитывает стоимость акций компаний самых состоятельных бизнесменов.

Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Основатель «Северстали» Алексей Мордашов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В список входят 20 россиян, их общее состояние оценивается в $305,3 млрд (всего в индексе 500 предпринимателей). Среди российских бизнесменов лидером по росту капитала стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (170-я строчка). Его состояние выросло на $4,82 млрд с начала года, до $15,8 млрд.

В пятерку богатейших россиян входят:

  1. Один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин — $29,3 млрд (+ $1,42 с начала года);
  2. Основатель «Северстали» Алексей Мордашов — $26,6 млрд (+ $3,41 млрд);
  3. Совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $25,2 млрд (– $147 млн);
  4. Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон — $24,9 млрд (+ $2,54 млрд);
  5. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин — $22,7 млрд (– $3,17 млрд).

