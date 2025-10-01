Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло на $20 млрд с начала года

Состояние российских миллиардеров с начала года увеличилось на $19,7 млрд. Об этом свидетельствует «Индекс миллиардеров» Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index). Он учитывает стоимость акций компаний самых состоятельных бизнесменов.

В список входят 20 россиян, их общее состояние оценивается в $305,3 млрд (всего в индексе 500 предпринимателей). Среди российских бизнесменов лидером по росту капитала стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (170-я строчка). Его состояние выросло на $4,82 млрд с начала года, до $15,8 млрд.

В пятерку богатейших россиян входят: