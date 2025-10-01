Инвестиции в экономику Красноярского края в первом полугодии выросли на 32%

Объем инвестиций в экономику Красноярского края по итогам первого полугодия 2025-го превысил 631,2 млрд руб., что на 32,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Ожидается, что к концу года общий объем капиталовложений достигнет 1,2 трлн руб., сообщает «Корпорация развития Енисейской Сибири».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Высокий уровень инвестиционной активности в крае обусловлен реализацией крупных проектов. Эти проекты реализуют компании «Полюс», «Норникель», «Северная звезда», «Полиметалл», «Мега-строй-м» и др. По итогам 2024 года объем вложений в основной капитал в регионе впервые превысил 1 трлн руб.», – отметила генеральный директор «Корпорации развития Енисейской Сибири» Ольга Коростелева.

По данным организации, инвестиции растут в добывающей отрасли, а также в сегменте производства компьютеров, электронных и оптических изделий, электрооборудования, лекарственных средств, машин и оборудования.

В начале 2025 года власти региона сообщили, что в период с 2022 по 2024 годы объем инвестиций в экономику Красноярского края увеличился на 35%. По этому показателю регион занял первое место среди субъектов Сибирского федерального округа.

Лолита Белова