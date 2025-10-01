Дорогу на улице Удмуртской в Ижевске начали ремонтировать «картами»

В Ижевске начали ремонт асфальта на участке от Ленина до Красногеройской по улице Удмуртской методом «карт», сообщили в администрации города. На данный момент таким методом восстановлено 11 участков в Ижевске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«В перечне, составленном по обращениям граждан, около 35 участков дорог, которые особенно остро нуждаются в обновлении и могут стать очагами аварийности. На проведение ремонта “картами” из регионального бюджета направлено 240 млн руб.»,— говорится в сообщении. Также сегодня находится в работе находится улица Азина от железнодорожного переезда до Областной.