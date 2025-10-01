Решение о сносе театра эстрады в Парке имени Горького вступило в законную силу

Суд отказал арендатору парка Горького — ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» (ЦПР) в обжаловании решения, касающегося сноса театра эстрады (главная сцена в парке), и права собственности на проходную будку. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял такое решение 29 сентября, отмечается в материалах дела на сайте суда. ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» пыталось оспорить решение, вынесенное в пользу городского департамента земельных отношений, который и являлся истцом в этом деле. Департамент требовал признать отсутствующим право собственности арендатора парка на проходную будку. Подразделение мэрии хотело также признать самовольной постройкой и снести театр эстрады на площади в парке Горького.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Апелляционная жалоба ЦПР была подана в суд 28 июля. В результате разбирательства суд оставил без изменения решение первой инстанции, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Таким образом, решение вступило в законную силу.

ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» арендует территорию парка им. Горького в центре Перми и занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. За пермским бизнесменом Рашидом Габдуллиным числится 76% долей в обществе, остальные 24% — за департаментом имущественных отношений города. Сейчас в суде рассматривается еще один иск к парку Горького — от администрации Свердловского района о сносе пяти объектов на территории парка: двух летних кафе — «Халва» и Casa Mia, гаража и двух общественных туалетов. Стороны готовятся заключить мировое соглашение о безвозмездной передаче спорного имущества в муниципальную собственность.