Астраханку будут судить за кражу денег погибшего участника СВО

В Астраханской области суд рассмотрит в отношении жительницы Наримановского района уголовное дело о краже денежных средств погибшего участника СВО (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, сын жительницы Астраханской области погиб в зоне СВО, о чем узнала ее знакомая. Также фигурантка выяснила, что на банковский счет семьи поступили деньги на погребение военнослужащего. В результате она тайно похитила часть этих денежных средств в размере 150 тыс. руб., которыми распорядилась по своему усмотрению.

Потерпевшая признана гражданским истцом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Наримановский районный суд на рассмотрение.

Павел Фролов