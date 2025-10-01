В Кабардино-Балкарии на детей обрушился потолок школы

В средней школе № 2 города Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии в кабинете кабардинского языка 30 сентября 2025 года во время урока рухнула подвесная модульная система потолка. В классе находились дети, но никто не пострадал, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура КБР Фото: Прокуратура КБР

На место выехал прокурор района Денис Александров. Следователи проверяют, как проходил последний ремонт кабинета, соответствовали ли он строительным нормам, и были ли нарушения при приемке работ. По данным прокуратуры, ремонт помещений школы выполнялся несколько лет назад за счет муниципального бюджета, сумма контракта не раскрывается.

Прокурорская проверка идет под контролем надзорного ведомства Кабардино-Балкарии, результаты обещают передать в правоохранительные органы и администрацию района. В Урванском районе действует 27 школ, за последний год в них зарегистрировано три аварийные ситуации, связанных с состоянием образовательной среды.

Станислав Маслаков