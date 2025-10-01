Как в США предотвращали шатдауны в последние годы

1 октября 2021 года, в день начала нового финансового года, президент Джо Байден подписал временный бюджет для предотвращения шатдауна. Документ продлил финансирование правительства до 3 декабря. 15 октября 2021 года президент подписал принятое Конгрессом решение о временном повышении потолка госдолга на $480 млрд, до $28,9 трлн. Как отмечалось в заявлении Минфина США, именно эта мера позволила избежать введения шатдауна 3 декабря. Временное финансирование трижды продлевалось — в декабре, феврале и марте, пока 11 марта 2022 года Конгресс США не утвердил бюджет на $1,5 трлн. Это решение завершило почти шестимесячный период временного финансирования правительства.

30 сентября 2023 года президент Джо Байден подписал принятый Конгрессом закон о временном финансировании правительства до 19 января 2024 года. Этот документ, не содержавший положений о помощи Украине и Израилю, позволил предотвратить шатдаун, который мог начаться 17 ноября. В январе и марте 2024 года Конгресс США дважды принимал временные меры для предотвращения шатдауна, пока в ночь на 23 марта 2024 года Сенат не утвердил окончательный вариант федерального бюджета на оставшуюся часть 2024 финансового года.

26 сентября 2024 года Сенат США одобрил очередной законопроект о временном финансировании правительства до принятия бюджета на 2025 год, продлив бюджетные ассигнования до 20 декабря. Однако в этот день Сенат не успел принять закон о финансировании правительства до установленного срока, что формально привело к началу шатдауна. Это создало угрозу задержки зарплат для примерно 3,5 млн государственных служащих в предпраздничный период. Однако администрация Белого дома отложила процедуру закрытия учреждений. Уже через несколько часов сенаторы приняли временный бюджет на три месяца.

12 марта 2025 года Палата представителей, а затем и Сенат США одобрили законопроект о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2025 года, предотвратив угрозу шатдауна.