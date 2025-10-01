Дуров объяснил загадку о двух стульях

Загадка о двух стульях часто встречается в российских тюрьмах и «метафорически описывает» ситуацию, когда человеку предлагают выбрать между двумя неблагоприятными вариантами, пояснил основатель Telegram Павел Дуров. Экспозицию из двух деревянных стульев заметили на заднем плане во время интервью бизнесмена Такеру Карлсону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: Albert Gea / Reuters, Albert Gea / File Photo / Reuters Павел Дуров

Фото: Albert Gea / Reuters, Albert Gea / File Photo / Reuters

О двух стульях напомнил Павлу Дурову журналист Лекс Фридман. Он также спросил бизнесмена, сталкивался ли тот лично с подобными дилеммами. «Когда управляешь крупным бизнесом или большой страной, сталкиваешься с такой дилеммой: сделать эту ужасную вещь или эту, не менее ужасную,— уточнил господин Дуров. — И думаю, правильный ответ: не делать ни того, ни другого».

Бизнесмен предложил в целом переосмыслить этот вопрос. По его мнению, следует придумать решение, которое превращает недостаток в преимущество. Господин Дуров сравнил представленный в загадке выбор с манипуляциями политиков и глав корпораций.