Задержан замглавы УКС Новосибирской области по делу о взятках

ФСБ задержала сотрудника управления капитального строительства (УКС) Новосибирской области. Ему вменяют в вину превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о замдиректора управления Константине Афишине.

По данным органов госбезопасности, фигурант дела систематически получал взятки от ООО «Ликстрой». Подношения, считает следствие, предназначались за «совершение незаконных действий в пользу коммерсанта при реализации госконтрактов в рамках нацпроекта "Образование" на строительство детского сада в селе Репьево и школы в рабочем поселке Сузун». Согласно версии ФСБ, в 2024 году предприниматель передал часть взятки в размере 300 тыс. руб., после чего должностное лицо управления санкционировало «Ликстрою» расходование 69 млн руб. авансового платежа вместо предусмотренных контрактом 1,8 млн руб. Кроме того, добавили в региональном СУ СКР, с 2022-го по 2024 год фигурант дела получил от бизнесмена взятки «за общее покровительство и лоббирование интересов этой организации в сфере строительства».

Учредитель компании «Ликстрой» находится под стражей. В сентября 2024-го ему предъявили обвинение в мошенничестве (ст. 150 УК РФ). С учетом новых эпизодов в деле ему также вменяют пособничество в превышении должностных полномочий (ч. 4 ст. 291 УК России).

Александра Стрелкова