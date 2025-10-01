Билеты из Перми в Пекин подорожали из-за отмены виз в Китай

После отмены виз в Китай цены на билеты из Перми в Пекин значительно выросли, сообщает сервис Aviasales. Первым внимание на сообщение обратила интернет-газета «Текст». Раньше авиабилеты Пермь — Пекин стоили в среднем 20 тыс. руб., сейчас они подорожали в три раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На начало октября стоимость билетов без учета багажа и с пересадками в аэропортах Москвы и Иркутска составляет около 70 тыс. руб. в оба конца. С багажом стоимость перелета увеличивается до 100 тыс. руб. Прямых рейсов в Китай из Перми нет с 2020 года, речь идет о стыковочных рейсах.

«Думаю, что введение безвизового режима — назревшая тема. На сегодняшний день у Китая безвизовый режим действует более чем с 70 государствами. С введением “безвиза” Китай немного разгрузит работу своих консульств, так как желающих поехать очень много, и немного потеряет в сборе пошлин за визу, которая стоила 10 тыс. руб. на человека. Но с другой стороны, приобретет российских туристов. Судя по тому, что стоимость билетов выросла в три раза, мы видим, что количество желающих поехать в Китай огромно. Надеюсь, что со временем стоимость билетов нормализуется и мы будем пользоваться безвизовым режимом, который, конечно, очень удобен»,— отметил китаевед, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных исследований ПФИЦ УрО РАН Михаил Каменских.

С 15 сентября власти Китая на год отменили визы для россиян. Туристы из России могут въезжать в Китай и находиться там до 30 дней при наличии обычного загранпаспорта. Как сообщает Российский союз туриндустрии, спрос на туры в Китай вырос на 50–100% после введения безвизового периода.