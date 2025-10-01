Жителя Энгельса подозревают в мошенничестве на 10 млн при получении займа у ИП

Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбудила в отношении 33-летнего жителя Энгельса уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, в феврале прошлого года фигурант попросил 37-летнего индивидуального предпринимателя выдать ему 10 млн руб. в качестве займа. В соответствии с заключенным между ними договором гарантией обеспечения займа и уплаты процентов стал залог земельного участка и жилого дома в СНТ Энгельсского района.

В январе этого года фигурант совместно с неустановленными лицами продал данное имущество за 12 млн руб. Покупателей он не проинформировал о том, что оно является залоговым, а ИП — о его реализации.

Фигурант не вернул займ, распорядился денежными средствами по своему усмотрению. Его задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Павел Фролов