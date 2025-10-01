ФНС: россияне обязаны уплатить налог на имущество до 1 декабря

Собственники земельных участков, недвижимости и автомобилей обязаны уплатить имущественные налоги за 2024 год не позднее 1 декабря 2025-го. До окончания срока уплаты осталось два месяца, напомнила Федеральная налоговая служба (ФНС) в рассылке налоговых уведомлений.

Налог уплачивается на любую недвижимость, которая есть в собственности у физического лица — неважно, пользуется он ей или нет. Сумма налоговых начислений определяется в зависимости от региона, стоимости имущества и льгот. При неуплате налога до 1 декабря, со следующего дня начинается начисление пени.

Уплатить налог россияне могут несколькими способами: с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин»; в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС; в банке; в организациях федеральной почтовой связи; в МФЦ; в кассах местных администраций.