«Трактор» проиграл на выезде «Спартаку» со счетом 3:6

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» уступил московскому «Спартаку» на выезде. Встреча завершилась со счетом 3:6 в пользу хозяев льда.

Матч состоялся 30 сентября на стадионе «Мегаспорт». Из «Трактора» шайбы забили Михаил Григоренко, Владимир Жарков и Андрей Светлаков. В составе «Спартака» отличились Никита Коростелев и Павел Порядин, оформившие по дублю, Герман Рубцов и Адам Ружичка.

Сейчас «Трактор» находится на четвертом месте восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Следующий матч команда вновь сыграет на выезде 2 октября с московским «Динамо».

Ольга Воробьева