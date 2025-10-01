В Набережных Челнах на сортировку мусора выделят 326 млн рублей

На сортировку твердых коммунальных отходов в Набережных Челнах выделят 326,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик обязан работать ежедневно с 7:00 до 19:00, без выходных и праздничных дней. При необходимости рабочее время может быть продлено до 21:00 по заявке заказчика. Также предусмотрено привлечение дополнительных бригад по устному запросу в течение суток.

Заказчиком выступает ООО «Поволжская экологическая компания». Они занимаются сбором, обезвреживанием, организацией сортировочных комплексов, транспортировкой и утилизацией отходов 1–4 классов опасности. Работы будут проводиться до 31 декабря 2026 года.

Ранее в Автозаводском и Комсомольском районах Набережных Челнов были обнаружены две несанкционированные свалки бытового мусора общей площадью 118 кв. м и 59 кв. м соответственно.

Анна Кайдалова