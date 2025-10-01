Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Ariva

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак Lada Ariva. Он зарегистрирован по трем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ): автомобили, игрушки, ремонт и техническое обслуживание машин, убедился «Ъ».

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Заявитель в бюллетене не указывается по постановлению правительства России от 2 сентября 2024 г. № 1209. Согласно документу, правообладатели интеллектуальной собственности могут попросить Роспатент не публиковать сведения о себе в общем доступе. Однако в заявке указан адрес — Самарская область, город Тольятти, улица Заставная, дом 2. По этому адресу находится научно-технический центр «АвтоВАЗ».

В этом году Роспатент зарегистрировал товарные знаки Lada Yarus, Lada Parus, Lada Tigris, Lada Yashma. В базе данных службы также уже числится действующий товарный знак Lada Ariva. Заявку на его регистрацию подала производственная система «АвтоВАЗ» в ноябре 2020 года. Действует товарный знак до 2030 года.

