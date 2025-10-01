Россияне будут работать шесть дней подряд в конце октября

Шестидневная рабочая неделя ждет россиян с 27 октября по 1 ноября. Это следует из постановления правительства о переносе выходных дней в 2025 году.

Субботний рабочий день (1 ноября) будет сокращен на час вне зависимости от продолжительности смены сотрудника. Шестидневка связана с переносом выходного дня с субботы на понедельник (3 ноября).

После шести рабочих дней последуют длинные выходные. Они продлятся со 2 по 4 ноября. В ноябре ожидается 19 рабочих дней и 11 выходных.