Арктику обустраивают под туристов

Компания «Норникель» (MOEX: GMKN) в 2026 году намерена ввести в эксплуатацию один из двух парк-отелей, которые строит в рамках реализации проекта туристического кластера «Затундра» рядом с плато Путорана на полуострове Таймыр в Красноярском крае. Второй отель уже начал принимать туристов, однако полностью будет достроен и открыт к 2032 году. Обе локации расположены на территории площадью более 200 га с суммарным номерным фондом до 73 номеров. Инвестиции в проект до 2032 года составят более 5 млрд руб. Заполняемость комплекса после ввода может составить 50-70% в зависимости от экономической обстановки и сезонности, считают эксперты. При этом они отмечают, что риском для курорта может стать фактор сезонности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плато Путорана на севере Красноярского края привлекает все больше туристов

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Плато Путорана на севере Красноярского края привлекает все больше туристов

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

ПАО «ГМК “Норильский никель”» завершает реконструкцию одного из двух парк-отелей, расположенных за полярным кругом — на территории полуострова Таймыр в Красноярском крае. Речь идет о комплексе «Лама», который был построен в 1941 году и использовался для отдыха детей сотрудников Норильского комбината. Сегодня здание полностью перестроено, в нем создано 42 номера. В июле 2025 года состоялось техническое открытие отеля, с 2026 года он начнет принимать туристов.

На второй площадке — в парк-отеле «Нералах» — работы продолжаются. С 2022 года комплекс поэтапно введен в эксплуатацию и принимает туристов. Объект включает 18 домов, два летних ресторана и техническую зону. В летнем сезоне 2025 года территорию посетило более 600 гостей. Полностью объект будет достроен и открыт к 2032 году.

Оба отеля возводятся в рамках проекта «Затундра». Впервые о создании туристического комплекса холдинг сообщил в 2021 году. Как рассказал «Ъ-Сибирь» представитель компании, проект предназначен для обеспечения работников холдинга и их семей качественными местами отдыха, а также с целью развития туристического потенциала Норильска с опорой на уникальную природу региона. В рамках этой инициативы будут созданы пешие и водные туристические маршруты для природно-познавательного и экспедиционного туризма.

«Общая территория комплекса составит более 200 га, а суммарный номерной фонд — до 73 номеров. В перспективе развитие проекта будет способствовать увеличению туристического потока до 4,5 тыс. человек»,— прокомментировал представитель «Норникеля».

Общий объем инвестиций в проект до 2032 года составляет более 5 млрд руб., отметили в холдинге. В 2021 году фигурировала сумма в 20 млрд руб. Тогда же сообщалось, что центром кластера станет деревня «Бухта Канчуль», номерной фонд которой составит 605 номеров. Предполагалось, что комплекс будет принимать ежегодно почти 50 тыс. человек.

По информации агентства по туризму Красноярского края, поэтапный ввод «Бухты Канчуль» запланирован с 2026 года. Планируемый срок завершения всех работ — 2035 год.

Проект реализует российская девелоперская управляющая компания «Васта Дискавери». Ранее она участвовала в создании курорта «Роза Хутор» в Сочи.

Интерес к турам по территории Путоранского заповедника растет, однако этот отдых доступен не всем путешественникам, отмечает гендиректор туркомпании «Меридиан» (Красноярск) Алена Грудякова.

«Доступ к этой территории усложняет отсутствие логистики, в данный момент заброска туристов осуществляется вертолетом, что является дорогостоящей услугой. Кроме того, здесь отсутствует как таковой номерной фонд, есть несколько баз отдыха, но из-за отсутствия конкуренции стоимость проживания в них сильно завышена.

Если «Норникель» откроет продажи в своих комплексах для всех желающих, то это может привести к снижению цен и росту турпотока»,— полагает Алена Грудякова.

Туристический поток на полуостров Таймыр демонстрирует активный рост, при этом средства размещения практически отсутствуют, соглашается партнер NF Group Ольга Широкова.

Создание рекреационного комплекса может существенно увеличить туристический поток данного направления, расширив целевую аудиторию, считает директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев. «Поэтапное развитие курорта и создание сначала небольших объектов, с одной стороны, — правильное решение с точки зрения снижения рисков дисбаланса предложения и спроса, но в то же время наибольшую привлекательность и наибольшее качество отдыха проект "Затундра" обеспечит скорее ближе к завершению формирования всего комплекса»,— комментирует эксперт.

При грамотном позиционировании комплекса можно рассчитывать на заполняемость в разрезе 50-70% в зависимости от экономической обстановки и сезонности, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Значимым риском для курорта может стать фактор сезонности, связанный с особенностями климата локации, отмечает Игорь Кокорев.

«Кроме того, есть опасения, что за период реализации — до 2035 года — концепция может не раз измениться, а размер требуемых вложений, на фоне инфляции и роста стоимости стройматериалов, вырасти в разы»,— комментирует Илья Жарский.

Рост турпотока в Красноярский край превышает средний по России, в первом полугодии 2025 года он составил почти 14%, сообщил в июле в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Красноярск и Красноярский край — это невероятно быстро развивающееся туристическое направление. Если в среднем по России мы увидели рост в 6%, то здесь мы видим почти 14%»,— отметил он. В 2024 году, по данным регионального управления Росстата, Красноярский край посетили 1,26 млн туристов, это на 12% больше, чем годом ранее.

Лолита Белова