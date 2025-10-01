«Ижсталь» одержала третью победу подряд на домашней серии ВХЛ

Хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл «Рязань-ВДВ» со счетом 2:1 на домашнем льду в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Матч прошел вчера, 1 сентября, на стадионе «Олимпиец». Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров». Это третья победа на домашней серии подряд.

«Ижсталь» открыла счет за 39 секунд до завершения первого периода. Шайбу забросил Андрей Ерофеев. На 35-й минуте матча игрок «Рязани-ВДВ» Юрий Салов сравнял счет. «Однако почти сразу отличный пас под чужую синюю линию позволил Андрею Ерофееву выйти один на один и оформить дубль в сегодняшнем матче»,— говорится в сообщении. Примерно за минуту до конца игры гости заменили вратаря на шестого игрока и забросили шайбу в ворота «сталеваров», однако гол был отменен после видеопросмотра игрового момента. Итоговый счет — 2:1 в пользу «Ижстали».

«Матч получился невыразительный. Да, он давался, но по каким-то причинам не получалось многое, что было запланировано. Будем с этим разбираться, анализировать, каковы причины произошедшего. Но через такие игры нам все равно нужно проходить. Команда новая, строится. Постараемся, чтобы поменьше было такого брака. В целом довольны — победа. Надо сейчас восстановиться, готовимся к следующему матчу»,— рассказал на пресс-конференции после матча главный тренер «сталеваров» Рамиль Сайфуллин. Он добавил, что на оценку того, сыгрался ли новый состав команды, потребуется порядка 10 игр.

Победа над «Рязанью-ВДВ» принесла «Ижстали» два очка. По данным таблицы ВХЛ, сейчас «сталевары» занимают 18-е место в регулярном сезоне 2025/2026. Ижевская команда провела девять матчей, из них пять выиграла и четыре проиграла. Следующая игра состоится завтра, 2 октября, против клуба «Дизель» из Пензы.