Под Пензой иностранец пойдет под суд за попытку дать взятку полицейскому

В Пензенской области суд рассмотрит в отношении 34-летнего иностранного гражданина уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, 18 сентября этого года сотрудники ДПС остановили в Пензенском районе автомобиль, которым управлял фигурант. Выяснилось, что он нарушил режим пребывания в России. После проверки документов иностранца доставили в отдел МВД России по Пензенскому району.

Находясь в служебном кабинете, фигурант попытался передать 15 тыс. руб. взятки врио начальника отдела полиции за несоставление административного протокола, но тот отказался от денег. Иностранный гражданин признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов