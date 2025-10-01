На челябинку завели уголовное дело за регистрацию 90 иностранцев

Сотрудники отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску возбудили уголовные дела в отношении местной жительницы о фиктивной постановке на учет 90 иностранцев (ст. 322.2 УК РФ). Ей избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, сообщает пресс-служба городской полиции.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, 54-летняя челябинка с февраля 2024 года по август 2025-го 52 раза регистрировала мигрантов в своей квартире на улице Островского. Всего она прописала 90 иностранцев, не собираясь реально предоставлять им жилье. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры. Всех мигрантов сняли с учета.

Виталина Ярховска