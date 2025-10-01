В Ростовской области открылась поврежденная при ударах ВСУ школа

Матвеево-Курганская специальная школа-интернат в Ростовской области возобновила работу спустя три недели после атаки с помощью БПЛА. Об этом сообщили ТАСС в Минобразования региона.

Поврежденные окна и двери в здании заменили на новые.

Атака произошла в ночь на 10 сентября. Было повреждено остекление и дверь запасного выхода. Из здания эвакуировали 73 ребенка и пять сотрудников интерната. Двое работников пострадали.

В ночь на 1 октября над Ростовской областью сбили восемь беспилотников. В результате на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле. Кроме того, были обесточены несколько поселков, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.