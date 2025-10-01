Супруги из Оренбурга обвиняются в мошенничестве с деньгами фирмы на 4 млн рублей

В Оренбурге супружеская пара обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере на сумму более 4 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Заместитель прокурора области Михаил Малахов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении них, материалы переданы в Центральный районный суд города. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2020 по 2023 год обвиняемая работала главным бухгалтером у предпринимателя и подготавливала фиктивные приказы о приеме на работу. Ее муж искал сотрудников для компании и предлагал знакомым формальное трудоустройство для получения стажа.

В результате преступной схемы на работу в фирму были приняты десять человек. При этом обвиняемые присвоили зарплату фиктивных сотрудников, выяснили силовики. Супругам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного млн руб.

Георгий Портнов