Под Волгоградом в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист, проводится проверка

В Руднянском районе Волгоградской области в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 06:00 накануне, 30 сентября, напротив дома № 8 по ул. Кооперативная в р.п. Рудня. Там нетрезвый 15-летний подросток управлял мотоциклом «Патрон Страйк», не справился с управлением и протаранил опору ЛЭП.

В результате аварии несовершеннолетнего увезли в медучреждение, мотоцикл поместили на специализированную стоянку. В отношении законных представителей подростка примут необходимые меры.

Павел Фролов