Группа «Уралхим» примет участие в выставке «Образование и карьера» в Перми

Компании Группы «Уралхим» традиционно примут участие в крупнейшей на Урале выставке-форуме учебных заведений и образовательных технологий «Образование и карьера». Мероприятие пройдет со 2 по 5 октября в конгрессно-выставочном центре «Пермь Экспо». Вход для посетителей свободный.

Стенд Группы станет ключевой площадкой для диалога с будущими специалистами. Посетители смогут ознакомиться с программами стажировок и вакансиями, а также получить персональные карьерные консультации от представителей «Уралкалия», «Уралхим-Транса», «Уралайтеха», филиалов «ПМУ», «ОЦО» и «Азот». Гостей ждет уникальная VR-экскурсия «Спуск в шахту», позволяющая увидеть процесс добычи калийной руды на глубине 400 метров, а также мастер-классы и интеллектуальные активности с розыгрышем призов.

В деловой программе форума запланированы выступления представителей Группы «Уралхим». Эксперты примут участие в пленарном заседании «Пермский край: создаем будущее вместе!», а также представят проекты «Учись с Уралхимом», «Образовательный альянс химической отрасли» и «УРАЛХИМиЯ». Корпоративный университет проведет 3 октября лекцию «Скуфский язык», или как молодому поколению «выжить» в корпорации».

Инесса Коген, заместитель генерального директора – директор по персоналу АО «ОХК «Уралхим»:

«Мы рады снова принять участие в выставке «Образование и карьера». Это уникальная возможность познакомить с перспективами карьеры в Группе «Уралхим» студентов и выпускников Пермского края и соседних регионов. Мы предлагаем молодым специалистам широкие возможности для профессионального развития и реализации своих амбиций. В этом году, помимо насыщенной программы на стенде, мы активно участвуем в деловой программе форума, в ходе которой готовы поделиться нашим опытом. Ждем гостей на наших мероприятиях!»

Группа «Уралхим» – один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов – ведущие российские компании: АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала Группы «Уралхим» составляет более 38 тыс. человек.

ПАО "Уралкалий"