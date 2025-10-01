В Самаре приостановлено движение судов на переправе из-за тумана

Движение на грузовой и пассажирских переправах приостановлено в Самаре утром в среду, 1 октября. Это связано с неблагоприятными погодными условиями (туманом), сообщает ООО «Самарское речное пассажирское предприятие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме того, с конца сентября на переправе закрыты остановочные пункты «Средний пляж», «Пляж им. Фрунзе» и «Осипенко». Также изменилось расписание на грузопассажирской переправе между Октябрьским спуском и селом Рождествено. Актуальный график движения судов размещен на официальном сайте предприятия.

Георгий Портнов