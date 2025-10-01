В Новосибирский зоопарк прибыли японские макаки

Коллекцию Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило пополнили японские макаки, или «снежные обезьяны», рассказали в организации. Самец прибыл из Санкт-Петербурга, самка — из Калининградского зоопарка.

«Животные успешно прошли этап знакомства и демонстрируют гармоничное взаимодействие. Их отношения соответствуют естественной социальной структуре вида: самец занимает доминирующее положение, что типично для японских макак»,— отметили в зоопарке.

Японские макаки известны тем, что научились использовать горячие источники для согревания в холодное время года.

Животных разместили в вольерном комплексе «Азия», где для «снежных обезьян» построили отдельный павильон. У приматов есть доступ к отапливаемому бассейну под открытым небом. Условия их содержания максимально приближены к естественным, говорится в сообщении.

Михаил Кичанов