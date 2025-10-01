В Кузбасса начальника управления гостехнадзора осудили за изменение данных

Мариинский горсуд Кузбасса вынес приговор в отношении начальника инспекции Мариинского района управления гостехнадзора. Его признали виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Подсудимому назначили три года ограничения свободы и на два года запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2023 года фигурант дела получил доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в автоматизированной системе «Гостехнадзор Эксперт». После чего внес в учетные записи изменения, а также частично удалил данные. В результате его действий стало невозможно установить законность выдачи удостоверений на право управления самоходными машинами и иными видами техники определенному кругу лиц.

Свою вину чиновник не признал, уточнили в областной прокуратуре.

Александра Стрелкова