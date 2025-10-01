Глава СКР хочет знать, почему под Волгоградом УК не исполняет обязанности

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по обращению жителей Волгоградской области о ненадлежащем исполнении управляющей компанией своих обязанностей. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В обращении к господину Бастрыкину, опубликованному в соцмедиа, жители дома на ул. Московская в Дубовке рассказали, что в течение нескольких лет управляющая компания не исполняет обязанности по содержанию общедомового имущества. С их слов, оно находится в антисанитарном состоянии.

Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту приступили к проверке по ст. 238 УК РФ. Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит Александру Бастрыкину о ходе и предварительных результатах проверки.

