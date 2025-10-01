В Самарской и Оренбургской областях объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотников объявлена в Самарской и Оренбургской областях утром в среду, 1 октября. Об этом сообщили местные власти.

В настоящее время аэропорты Самары и Оренбурга работают в штатном режиме. Задержки прилета и вылета авиарейсов нет.

По данным Минобороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа над регионами, включая Белгородскую, Ростовскую, Саратовскую и Воронежскую область. Самарская область и Оренбуржье атакам БПЛА в этот период не подвергались.

Георгий Портнов