Минтранс запретил гражданским судам ходить в бухте Улисс во Владивостоке

Минтранс разрешил проход в бухте Улисс во Владивостоке только кораблям ВМФ России. Это следует из приказа министерства, опубликованного на портале правовой информации.

В документе содержится список координат, на которые распространяется запрет. Он касается всех типов судов, за исключением катеров, судов и кораблей ВМФ, а также судов, получивших разрешение от капитана порта Владивосток.

Приказ был подписан главой Минтранса Андреем Никитиным 25 августа, его опубликовали 30 сентября.