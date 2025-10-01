На Ставрополье на офтальмологические операции выделили 20 млн рублей

В 2025 году финансирование офтальмологических операций в Ставропольском крае выросло до 20 млн руб. Это на 3,6 млн руб. больше, чем в 2024 году (16,4 млн руб.). Об этом сообщили «РБК Кавказ» со ссылкой на региональный минздрав.

За счет средств, выделенных из бюджета, пациентам доступны различные виды медпомощи. Речь идет о хирургическом лечении глаукомы (в том числе микроинвазивные и лазерные методики), имплантации дренажей и других операциях. Проводятся также удаление новообразований глаза, его придаточного аппарата и орбиты, коррекция врожденных пороков и реконструктивно-пластические вмешательства после травм.

Деньги выделили на комплексное лечение болезней роговицы (в том числе оптико-реконструктивную и лазерную хирургию), а также операции при витреоретинальной патологии различного генеза (в том числе ретинопатии недоношенных).

Мария Хоперская