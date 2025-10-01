Спикер райсовета Таймыра ушел в отставку по семейным обстоятельствам

Врио спикера райсовета Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края избран Денис Хлудеев. К новым обязанностям он приступил 1 октября, говорится в сообщении муниципального парламента.

Господин Хлудеев сменил на посту руководителя райсовета Владимира Шишова, который досрочно сложил полномочия председателя, а также руководителя бюджетной комиссии. Причиной были названы «семейные обстоятельства». Парламент Таймыра господин Шишов возглавлял с 2018 года.

Выборы райсовета прошли в 2023 году. Срок полномочий депутатов составляет пять лет. Денис Хлудеев и Владимир Шишов, который остается депутатом, являются членами фракции «Единой России».

Валерий Лавский