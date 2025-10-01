В Челябинскую область не пропустили 4 тонны яблок и риса

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора на пункте пропуска «Бугристое» запретили ввоз сборной партии продукции из яблок, риса и кураги весом более 4 т, сообщает пресс-служба ведомства.

Машина с 4 т яблок, 0,4 т риса и 0,1 т кураги следовала из Ошской области Республики Кыргызстан в Екатеринбург. При проверке документов выяснилось, что сертификат выдали 25 марта, срок его действия давно истек. Водителя привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Грузовик с продукцией вернули на территорию сопредельного государства.

Виталина Ярховска