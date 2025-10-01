Причиной драки с участием срочников из Тувы назван бытовой конфликт

Причиной инцидента с участием военнослужащих срочной службы из Тувы в Хабаровском крае стал «простой бытовой конфликт, который вышел за рамки уставных отношений». Об этом сообщил и. о. вице-премьера республики Айдыс Сынаа.

Сообщение было опубликовано по итогам работы делегации руководства региона в одной из воинских частей в Хабаровском крае. В ее состав входили представители правительства и верховного хурала Тувы. «Дальнейшее разбирательство ведут компетентные органы следствия. Родственники наших срочников согласовали участие адвокатов»,— рассказал господин Сынаа.

Информация об избиении военнослужащих из Тувы в Хабаровском крае появилась в соцсетях неделю назад. В связи с обращением родителей срочников глава республики Владислав Ховалыг поручил создать рабочую группу для выяснения обстоятельств случившегося.

Валерий Лавский