В Прикамье зафиксирован рост оборота общепита

В Пермском крае впервые с начала 2025 года зафиксирован рост оборота общественного питания. За январь—август показатель вырос на 0,2% и составил 34,2 млрд руб., сообщает Пермьстат.

За январь—февраль оборот общественного питания в Прикамье снизился на 4,4%, за январь—март — на 4,1%, за январь—апрель — на 4,5%, январь—май — на 3,5%, январь—июнь — на 2,6%, за январь—июль — на 1,1%.

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе—августе 2025 года сложился в сумме 585,4 млрд руб., что составило 101,5% к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах).