Тайвань откажется от предложения США о размещении половины производства чипов
Власти Тайваня не согласятся на сделку с Соединенными Штатами, согласно которой половина всего производства полупроводников будет производиться на острове, а другая половина — в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вернувшегося с переговоров по тарифам неназванного представителя Тайбэя.
Подавляющее большинство чипов на данный момент производится на Тайване. В минувшие выходные министр торговли США Говард Лютник заявил американскому телеканалу News Nation, что Вашингтон предложил Тайбэю разделить производство чипов в соотношении 50% на 50%.