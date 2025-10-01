Число многодетных семей в Якутии выросло на 9,2%

За пять лет количество многодетных семей в Якутии увеличилось на 9,2%. Как сообщает Минтруд республики, сейчас их количество составляет 35 тыс., при этом 44% детей рождается в многодетных семьях.

По информации министерства, размер республиканского материнского капитала «Семья» при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка составляет 300 тыс. руб. Также детям, родившимся с 1 января 2022 года, предоставляется целевой капитал «Дети столетия», он в 2025 году составляет почти 116,8 тыс. руб.

С 2024 года в республике внедрена дополнительная единовременная денежная выплата молодой семье при вступлении впервые в брак в возрасте до 25 лет в размере 50 тыс. руб. Всего в прошлом году выплата была назначена 940 молодым семьям, на 1 сентября 2025 года ее назначили 544 получателям.

Николай Борисов, Якутск