Власти Филиппин планируют пригласить Путина на саммит АСЕАН в 2026 году

Президента РФ Владимира Путина пригласят на саммит АСЕАН на Филиппинах в 2026 году, в Маниле рассчитывают на его визит, сообщил в интервью «РИА Новости» посол Филиппин в РФ Игорь Байлен. В следующем году Филиппины будут председательствовать в АСЕАН.

«По протоколу мы, конечно, снова пригласим российского президента на сессию АСЕАН с партнерами по диалогу»,— сказал посол. С его слов, уже четыре президента Филиппин побывали в России, а «Россия пока не ответила таким визитом».

В текущем году саммит АСЕАН состоится в октябре в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Со ссылкой на премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима сообщалось о приглашении президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но подтверждения пока не последовало. КНР представит премьер Госсовета Ли Цян. Ожидаются также президенты Бразилии и ЮАР Луис Инасиу Лула да Силва и Сирил Рамафоса.

Эрнест Филипповский