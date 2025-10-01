Главу «Бамстройпути» освободили от ответственности за сотрудничество со следствием

Генеральный директор находящейся в процессе банкротства стройкомпании «Бамстройпуть» Игорь Тушкевич был освобожден от уголовной ответственности по делу о даче взятки бывшему заместителю главы Минобороны РФ Павлу Попову. Тушкевич признал вину, дал показания против Попова на очной ставке и начал сотрудничать со следствием. Его мера пресечения была смягчена.

Следствие считает, что с 2014 по 2024 год генерал Попов получил от Тушкевича взятку за «общее покровительство при проведении строительных работ». Взятка заключалась в безвозмездном предоставлении Попову квартиры и автомобиля, общая стоимость которых оценивается более чем в 45 млн руб.

Защита генерала Попова оспаривает обвинения, утверждая, что Попов не мог оказывать покровительство, поскольку не курировал финансовые вопросы Минобороны. Представители генерала подчеркивают, что обвинения во взяточничестве основаны исключительно на показаниях Тушкевича, который таким образом добивается смягчения наказания.

Помимо этого эпизода, Тушкевич, его сын и еще двое фигурантов ранее были обвинены в особо крупном мошенничестве, связанном с хищением средств при заключении госконтрактов.

Влад Никифоров