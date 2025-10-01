Трамп заявил о скором заключении сделки с Гарвардским университетом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация близка к заключению соглашения с Гарвардским университетом, по условиям которого вуз выплатит около $500 млн. Его слова приводит агентство Reuters.

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

«Мы очень близки к цели. <…> Они заплатят около $500 млн и будут управлять профессиональными училищами. Они будут обучать людей работе с искусственным интеллектом и многому другому. Движкам, многому другому»,— сказал он. Подробностей сделки не раскрывается.

Конфликт между администрацией США и престижными университетами длится несколько месяцев. Власти угрожали вузам лишением федерального финансирования. Причиной конфликта стали разногласия по вопросам пропалестинских протестов, антисемитизма в кампусах и политики многообразия.