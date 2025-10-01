ГП КС: первый импортозамещенный спутник связи будет запущен в конце 2026 года
Изготовление первого целиком импортозамещенного российского геостационарного спутника связи «Экспресс-АМУ4» должно быть завершено к концу лета—началу осени 2026 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор госпредприятия «Космическая связь» (ГП КС) Алексей Волин.
Гендиректор госпредприятия «Космическая связь» Алексей Волин
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По словам господина Волина, пуск готового аппарата, который производит АО «Решетнев», запланирован на декабрь 2026 года. Спутник будет введен в эксплуатацию в марте 2027 года в точке стояния 11 градусов западной долготы.
Аппарат «Экспресс-АМУ4» сможет предоставлять услуги связи в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, а также в Европе при наличии потребителей.