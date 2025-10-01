Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на производство ракет Trident

Пентагон заключил два контракта стоимостью $647 млн и $500 млн, связанных с производством и поддержкой баллистических ракет Trident.

Первый контракт стоимостью $647 млн был подписан с американским производителем Lockheed Martin Space. Средства пойдут на производство ракет Trident II (D5) и поддержку уже развернутых систем. В этот контракт также включены поставки для Великобритании, а его общая стоимость может быть увеличена до $745 млн.

Кроме того, был заключен контракт с компанией Systems Planning and Analysis Inc. на $500 млн. Он предназначен для выполнения инженерных и вспомогательных функций, связанных с ракетами Trident II и общей системой стратегического вооружения.