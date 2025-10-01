Дуров рассказал, что верит рост биткойна до $1 млн

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что верит в рост стоимости биткойна до $1 млн. Об этом он рассказал в интервью журналисту Лексу Фридману. По словам господина Дурова, именно инвестиции в биткойн позволяют ему финансировать свой образ жизни, в то время как Telegram остается убыточным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: Архив Павла Дурова Павел Дуров

Фото: Архив Павла Дурова

Основатель Telegram рассказал, что впервые вложил деньги в биткойн в 2013 году, купив несколько тысяч монет по цене около $700 за штуку.

Ранее стоимость биткойна несколько раз обновила исторический максимум. Рост криптовалюты Bloomberg связывает с благоприятной регуляторной политикой в США при президенте Дональде Трампе, который инициировал создание госрезерва биткойна и подписал указ об «укреплении лидерства США в цифровых финансах».