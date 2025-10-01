Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на судно Minervagracht

Йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») взяли на себя ответственность за нападение на сухогруз Minervagracht в Аденском заливе. Он двигался под флагом Нидерландов и был атакован в понедельник.

Как заявил военный представитель повстанцев в эфире телеканала Al Masirah, судно было атаковано крылатой ракетой за то, что его владелец нарушил запрет на проход в порты «оккупированной Палестины».

Судно загорелось и находится под угрозой затопления, добавил представитель движения.

В результате нападения на Minervagracht два члена экипажа пострадали, а судно получило значительные повреждения. Судоходная компания Spliethoff сообщила, что все 19 моряков были благополучно эвакуированы на соседние корабли, пострадавшим была оказана медицинская помощь. В момент атаки судно шло на восток из Джибути без груза.