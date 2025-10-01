Госдеп одобрил продажу Австралии 48 РСЗО HIMARS за $705 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Австралии 48 артиллерийских ракетных систем HIMARS (M142) и сопутствующего оборудования на общую сумму $705 млн. Об этом сообщается на сайте Агентства сотрудничества в области безопасности и обороны.

Кроме установок HIMARS, Австралия также запросила вспомогательные транспортные средства, прицепы, учебные ракеты, радиооборудование, запчасти и инженерно-техническую поддержку.

Основными подрядчиками выступят компании Lockheed Martin и Oshkosh Corporation.

США рассматривают эту продажу как важный шаг для укрепления своей национальной безопасности, поскольку Австралия является ключевым стратегическим союзником в Западной части Тихого океана.